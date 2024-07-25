У украинских новобранцев отсутствует желание принимать участие в боевых действиях на фронте, передает RTBF, ссылаясь на разговор с военнослужащими 49-го стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии