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На Украине заявили об отсутствии у новобранцев желания воевать

На Украине заявили об отсутствии у новобранцев желания воевать

У украинских новобранцев отсутствует желание принимать участие в боевых действиях на фронте, передает RTBF, ссылаясь на разговор с военнослужащими 49-го стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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