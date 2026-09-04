В России некто раздаёт топливные карты, оформленные на подставные фирмы. По ним якобы можно залить полный бак по очень скромной стоимости

В России некто раздаёт топливные карты, оформленные на подставные фирмы. По ним якобы можно залить полный бак по очень скромной стоимостиВ России появились продавцы топливных карт, оформленных на подставные фирмы.
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