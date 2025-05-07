Сийярто обвинил Еврокомиссию в нанесении Венгрии убытков на €1,5 млрд ежегодно

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что план Еврокомиссии по отказу от газа из России будет стоить Венгрии €1,5 млрд в год, и поэтому она будет всеми силами выступать против реализации этой опасной инициативы.