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Радмир Беляев сообщил о новом назначении в Менделеевске

Радмир Беляев сообщил о новом назначении в Менделеевске

На должность исполнительного секретаря Менделеевского местного отделения партии «Единая Россия» назначена Зульфира Хаертдинова, которая до настоящего времени руководила отделом опеки и попечительства исполнительного комитета района.

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