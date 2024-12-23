Радмир Беляев сообщил о новом назначении в Менделеевске

На должность исполнительного секретаря Менделеевского местного отделения партии «Единая Россия» назначена Зульфира Хаертдинова, которая до настоящего времени руководила отделом опеки и попечительства исполнительного комитета района.
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