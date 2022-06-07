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В Черногории раскритиковали закрытие неба для самолета Лаврова

В Черногории раскритиковали закрытие неба для самолета Лаврова

МИД России Решение властей Черногории закрыть воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не имеет юридических оснований, заявил глава комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Черногории Миодраг Лекич.

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