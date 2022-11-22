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Жителям страны предложат ипотеку на квартиры с мебелью

Жителям страны предложат ипотеку на квартиры с мебелью

Проект закона о предоставлении возможности застройщикам сдавать обустроенное мебелью жилье готовит профильное министерство, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на комментарий замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина для РИА «Новости».

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