Жителям страны предложат ипотеку на квартиры с мебелью

Проект закона о предоставлении возможности застройщикам сдавать обустроенное мебелью жилье готовит профильное министерство, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на комментарий замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина для РИА «Новости».