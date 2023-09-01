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Отец тренера «Ариса» Шпилевский-старший: «У Кокорина плотный контакт с клубом. Для него всегда двери открыты»

Отец тренера «Ариса» Шпилевский-старший: «У Кокорина плотный контакт с клубом. Для него всегда двери открыты»

Форвард «Фиорентины» выступал в кипрском клубе в прошлом сезоне на правах аренды. Накануне Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые с апреля 2022-го, выйдя на замену на 87-й минуте в матче Лиги конференций с «Рапидом» (2:0).

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