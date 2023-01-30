Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Судья впервые присутствовал на пресс-конференции 1XBET Media Football League

Судья впервые присутствовал на пресс-конференции 1XBET Media Football League

Судья Рустем Матякубов присутствовал на пресс-конференции 1XBET Media Football League. Это первый подобный случай, когда рефери, который судил матч 1XBET MFL, пришел на пресс-конференцию после игры.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх