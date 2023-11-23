В тульском филиале фонда "Защитники Отечества" помогают семьям участников СВО

О работе с семьями участников специальной военной операции рассказала руководитель филиала Фонда "Защитники Отечества" Анна Домченко на пресс-завтраке, посвященном Дню психолога и оказанию психологической помощи населению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии