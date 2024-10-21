Агкацев: «Рассчитываю, что будет вызов в ноябре. Очень хочу попасть в сборную»

Голкипер «Краснодар» Станислав Агкацев признался, что в ноябре рассчитывает получить вызов в сборную России.
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