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9-1-1's Peter Krause's TV Acting Debut Was On A Forgotten Carol Burnett Comedy Show

9-1-1's Peter Krause's TV Acting Debut Was On A Forgotten Carol Burnett Comedy Show

Peter Krause may be better known as Bobby Nash on 9-1-1, but his first ever TV role saw him play a different kind of role - opposite a comedy legend, no less.

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