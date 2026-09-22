В Запорожской области при атаке ВСУ погиб водитель скорой помощи, трое ранены

В Запорожской области в результате атаки украинских военных погиб водитель скорой помощи, еще три человека получили ранения.
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