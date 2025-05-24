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В Подмосковье задержан виновник ДТП, в котором погибли женщина и ребенок

В Подмосковье задержан виновник ДТП, в котором погибли женщина и ребенок

В Московской области после ДТП на трасе М-12, жертвами которого стали женщина и 9-летний ребенок, задержали водителя микроавтобуса, по версии правоохранителей, спровоцировавшего эту аварию, сообщает Telegram-канал регионального ГСУ СКР.

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