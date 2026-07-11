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АвтоИдеи

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Откровения гарантийного инженера: вся правда о надёжности автомобилей Tenet

Откровения гарантийного инженера: вся правда о надёжности автомобилей Tenet

Последние два года я наблюдаю за тем, как стремительно меняется российский автомобильный ландшафт. Мы стали свидетелями настоящего бума переименований и появления новых брендов, и одним из самых заметных игроков, несомненно, стала марка Tenet.

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