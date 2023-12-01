Под Новосибирском к газу подключили 284 дома

По словам губернатора, впереди еще больше работы. «Благодаря запуску по инициативе президента страны программы социальной догазификации, решению ПАО «Газпром», у нас появляются дополнительные возможности увеличить темпы газификации в Новосибирской области.
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