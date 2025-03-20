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РСЗО "Град" группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ на купянском фронте

РСЗО "Град" группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ на купянском фронте

Кантемировская дивизия 1-й гвардейской танковой армии, представляющая группировку "Запад", нанесла точный удар системами "Град" по сосредоточению сил и техники ВСУ на купянском направлении, подтвержденный данными с беспилотных аппаратов.

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