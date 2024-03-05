Опрос показал рост потребления препаратов для зрения на севере России

Почти четверть россиян принимают витамины и препараты для улучшения зрения. Причем в северных регионах страны спрос на БАДы за год увеличился от 30 до 158%, следует из данных опроса, проведенного «Работой.
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