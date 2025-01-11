В США заявили о намерении иметь долгосрочное военное превосходство над КНР

Администрация США проводит модернизацию вооруженных сил с целью долгосрочного обеспечения военного превосходства над Китаем, заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, выступая в Университете Джонса Хопкинса.
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