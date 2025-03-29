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Царьград

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Капитан затонувшего батискафа в Хургаде: "Я покинул судно последним"

Капитан затонувшего батискафа в Хургаде: "Я покинул судно последним"

В Хургаде затонул батискаф с 45 русскими туристами. Шесть человек, включая двоих детей, погибли. Капитан судна утверждает, что покинул его последним.

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