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Газета.ру

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Задержан мужчина, убивший сожительницу, ее мать и дочку в Нижегородской области

Задержан мужчина, убивший сожительницу, ее мать и дочку в Нижегородской области

Мужчина, убивший сожительницу, её мать и дочку в Нижегородской области (кадр из видео) © МВД России В Нижнем Новгороде при проверке грузовой «Газели» нашли останки двух женщин.

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