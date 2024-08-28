«Слован» победил «Мидтьюлланд» и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов

Словацкий «Слован» из Братиславы одержал домашнюю победу над датским «Мидтьюлландом» в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (1:1, 3:2) вышел в групповой этап турнира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Рыдал от боли, перепугал своей травмой легенд СССР, совершил подвиг ради страны! История о героизме Голикова
- «Да идите вы все в задницу!» Олимпийская чемпионка Степанова устроила пикировку с Губерниевым в прямом эфире
- Президент ЦСКА объявил о начале строительства новой арены: «Там вообще место намоленное!»
Свежие комментарии