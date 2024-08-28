«Слован» победил «Мидтьюлланд» и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов

Словацкий «Слован» из Братиславы одержал домашнюю победу над датским «Мидтьюлландом» в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (1:1, 3:2) вышел в групповой этап турнира.