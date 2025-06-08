Филолог: произношение слова "свекла" может измениться на разговорное

Разговорный вариант слова свекла с ударением на последний слог в будущем может заменить текущую норму произношения свёкла с ударением на второй слог, считает главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук"СвеклА" – это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом "свЁкла", – отметила Каленчук, слова которой приводит РИА Новости.