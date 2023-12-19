РБК: в России предложили обеспечить уход за пожилыми людьми за счёт страховок

В России предложили финансировать систему долговременного ухода (СДУ) за пожилыми гражданами и инвалидами за счёт добровольного, а в перспективе — обязательного страхования по аналогии с пенсионными взносами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии