РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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«Лето в Москве»: в столице пройдут выступления собак таможенной службы

«Лето в Москве»: в столице пройдут выступления собак таможенной службы

Горожанам расскажут об особенностях работы со служебными собаками На площадке проекта «Питомцы в Москве», расположенной в Лосиноостровском районе, пройдут показательные выступления кинологов и собак Федеральной таможенной службы.

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