Системная ошибка управления, возведённая в принцип, или навязанный принцип узаконенного беззакония?

В условиях нынешнего противостояния с коллективным западом и его пятой колонной внутри страны «не на жизнь, а на смерть», нельзя оставить в стороне жизнеопределяющие и насущные проблемы сегодняшнего дня, касающихся, как судеб каждого гражданина России, так полноты и качества государственно-муниципального управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, без разрешения которых, по моему мнению, ни победа над неонацистами, ни дальнейшее динамичное развитие страны будет невозможным на ближайшую перспективу.