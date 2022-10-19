Закон и Порядок

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Системная ошибка управления, возведённая в принцип, или навязанный принцип узаконенного беззакония?

      В условиях нынешнего противостояния с коллективным западом  и его пятой колонной внутри страны «не на жизнь, а на смерть», нельзя оставить в стороне жизнеопределяющие и насущные проблемы сегодняшнего дня, касающихся, как судеб каждого гражданина России, так полноты и качества государственно-муниципального управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, без разрешения которых, по моему мнению, ни победа над неонацистами, ни дальнейшее динамичное развитие страны будет невозможным на ближайшую перспективу.

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