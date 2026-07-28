Россия и Китай могут установить бессрочный безвизовый режим

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля, ФедералПресс. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко в интервью специализированному порталу «Развитие Арктики и Дальнего Востока» подтвердил, что российская сторона ведет с китайскими коллегами активный диалог о возможности перехода к бессрочному безвизовому обмену.