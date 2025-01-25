Звезды студенчества: прошел финал премии «Студент года» в Казанском ГМУ

Накануне, в преддверии Дня российского студенчества, в актовом зале Казанского ГМУ состоялось одно из крупнейших мероприятий в студенческой жизни университета – финал II ежегодной Премии «Студент года Казанского государственного медицинского университета 2024» Из 258 заявок, поступивших в этом году, жюри премии отобрало для участия в конкурсе 105 студентов.
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