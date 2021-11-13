Кто отвешивает тонны лапши на уши и отваливает

Кто говорит без умолку, да так, что проще согласиться с ним, лишь бы отстал? Таких неутомимых ораторов обсудим в рубрике #советы_мудрецов_от_хакнем®️ — Франсуа Фенелон (1651-1715).
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