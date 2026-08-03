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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стюард ФИА Лиуцци: «Ферстаппен действует прямо на грани правил, точнее других – это настоящий вызов»

Стюард ФИА и бывший пилот «Формулы-1» Витантонио Лиуцци сообщил, что оценивать эпизоды с гонщиком « Ред Булл » Максом Ферстаппеном труднее всего.

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