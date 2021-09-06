Митя Фомин высказался о возможности завести ребенка от суррогатной матери

Бывший солист группы Нi-Fi Митя Фомин всерьез озаботился мыслями о том, чтобы стать отцом. Однако следовать примеру звезд шоу-бизнеса Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, воспользовавшихся суррогатным материнством, 47-летний певец не спешит.