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Митя Фомин высказался о возможности завести ребенка от суррогатной матери

Митя Фомин высказался о возможности завести ребенка от суррогатной матери

Бывший солист группы Нi-Fi Митя Фомин всерьез озаботился мыслями о том, чтобы стать отцом. Однако следовать примеру звезд шоу-бизнеса Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, воспользовавшихся суррогатным материнством, 47-летний певец не спешит.

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