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Выход Кристенсена в старте против «Реала» под вопросом. У защитника «Барсы» травма голеностопа

Выход Кристенсена в старте против «Реала» под вопросом. У защитника «Барсы» травма голеностопа

Андреас Кристенсен испытывает проблемы со здоровьем перед матчем с «Реалом». 26-летний защитник «Барселоны» тренировался лишь 15 минут накануне класико в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

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