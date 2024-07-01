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Филипп Киркоров решил украсить свой дом картинами художницы из Екатеринбурга

Филипп Киркоров решил украсить свой дом картинами художницы из Екатеринбурга

Известный певец купил коллекцию работ Дарьи Санатиной.Известный певец Филипп Киркоров приобрел коллекцию работ художницы из Екатеринбурга Дарьи Санатиной.

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