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Запорожский фронт пришел в движение: ВС РФ наступают у Каховского водохранилища

Запорожский фронт пришел в движение: ВС РФ наступают у Каховского водохранилища

В Запорожской области РФ активизировались бои на восточном берегу Каховского водохранилища. Российским войскам удалось улучшить позиции в районе села Каменское, отмечаются успехи к югу от населенного пункта и в его черте.

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Комментарии
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Александр _
&quot;в самом селе противник перестал маскировать технику&quot; - Может она резиновая, потому и не маскируют.
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13 час.

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