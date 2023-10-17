Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленская строительная компания попалась на нарушении срока передачи квартиры

Смоленская строительная компания попалась на нарушении срока передачи квартиры

Возмущённая безответственным подходом девелопера смолянка обратилась за защитой прав в суд Заднепровский районный суд Смоленска взыскал со строительной компании в пользу участника долевого строительства жилья компенсацию морального вреда за почти полуторамесячное нарушение срока передачи квартиры.

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