Смоленская строительная компания попалась на нарушении срока передачи квартиры

Возмущённая безответственным подходом девелопера смолянка обратилась за защитой прав в суд Заднепровский районный суд Смоленска взыскал со строительной компании в пользу участника долевого строительства жилья компенсацию морального вреда за почти полуторамесячное нарушение срока передачи квартиры.