Политика как он...
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Политика как она есть

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В Москве 20 апреля ожидается теплая погода с температурой до плюс 27 градусов

В Москве 20 апреля ожидается теплая погода с температурой до плюс 27 градусов

20 апреля в Москве прогнозируется переменная облачность без осадков. По данным Гидрометцентра России температура воздуха в столице достигнет плюс 27 градусов, а в ночь на 21 апреля может опуститься до плюс 10 градусов.

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