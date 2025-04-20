В Москве 20 апреля ожидается теплая погода с температурой до плюс 27 градусов

20 апреля в Москве прогнозируется переменная облачность без осадков. По данным Гидрометцентра России температура воздуха в столице достигнет плюс 27 градусов, а в ночь на 21 апреля может опуститься до плюс 10 градусов.
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