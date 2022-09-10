В Ленском районе пресекли работу незаконной оружейной мастерской

Трое жителей области занимались восстановлением боевых свойств списанного охолощенного оружия.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, у злоумышленников изъяли две малокалиберные винтовки, три самодельно изготовленных револьвера системы «Наган», 1 пистолет «ПМ», порох, около 400 боеприпасов различного калибра, охолощенные автомат «АКС-74У-00», предназначенный для переделки в боевое состояние, основные и комплектующие части оружия и боеприпасов, а также станки и инструменты.