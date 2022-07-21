Рылов: в плавании до последнего момента есть шанс отобраться на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отреагировал на слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, который считает, что отечественные спортсмены вряд ли успеют отобраться на Олимпийские игры в Париже.