Ignio.com Весы. Еженедельный гороскоп красоты за 9 - 15 декабря

Помните выражение: «Мой дом – моя крепость»? На этой неделе почаще вспоминайте о нем. Сейчас вам лучше не принимать приглашения на вечеринки, а устроить вечеринку или романтическое свидание в собственной квартире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии