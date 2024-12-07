Принцесс превратили в коварных злодеек

В мире Disney принцессы всегда были символами красоты, храбрости и доброты. Однако, как и в жизни, за идеальными образами скрываются свои тёмные стороны — ведь каждый персонаж имеет свою неоднозначную историю и чуть-чуть скелетов в шкафу.