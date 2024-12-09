Диаспора уже пытается отмазать нападавшего школьника: бабушка не последний человек в диаспоре, включает свой ресурс, чтобы отмазать внука

Здесь вообще должно быть полноценное расследование причин происшедшего конфликта: как этот подросток нелегального (!) мигранта оказался в школе, как бабушка незаконного мигранта оказалась в России и чем она занимается здесь, как она вдруг стала влиятельной персоной диаспоры (наркоторговля или ещё что), что вообще эта семья ЗДЕСЬ делает, кроме своей агрессии с поножовщиной? Дикари должны быть за решёткой, а не на воле гулять!

Вадим Кузнецов

Есть несколько вопросов. Первый из них: почему этот иностранец вообще оказался в школе? Да, у нас все ГРАЖДАНЕ имеют право на образование. Но этот уродец (ну зачем замалчивать фамилию!) не гражданин РФ. Зачем он вообще в России? Второй: зачем школа терпела и терпит малолетнего, прямо скажем, бандита? Ему не в школе надо быть, а где-то в другом месте. Что, ученики должны понимать, что поножовщина в школе - это нормально и почтенно? Ну тогда пусть ждут еще одного "колумбайна", и когда он случится, все хором скажут "Ах, какой ужас!" И глаза у них будут такие голубые... Про наши суды и полицию лично у меня вопросов уже нет. Вопрос скорее к населению: им что, нравится, что их детей режут? Мазохизм какой-то. Самооборона, да, конечно. Именно за то мы и платим налоги: за советы самообороняться. Кстати, суд за самооборону потом осудит. А а стрельба в школе по таким вот бандитам и всем, кто при этом под руку попадется - тоже вырожденный случай самообороны.