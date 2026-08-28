В Киеве признали "ужасную трагедию". Хватило одного удара

В Киевской области прозвучал мощный взрыв. Государственный департамент США выпустил предупреждение для американских граждан, находящихся на территории Украины.
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