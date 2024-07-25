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Царьград

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Прокуратура в Новосибирске ограничила доступ детей на опасную стройку

Прокуратура в Новосибирске ограничила доступ детей на опасную стройку

Управляющую компанию обязали восстановить забор долгостроя.В Новосибирске после вмешательства прокуратуры удалось ограничить доступ детей на территорию долгостроя на улице Сибирской, 30а.

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