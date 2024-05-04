Военнослужащие ВС РФ поздравили с Днем Победы проживающего в Горловке ветерана

Военнослужащие 1-го армейского корпуса Южной группировки войск с юнармейцами поздравили с наступающим Днем Победы проживающего в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) ветерана Великой Отечественной войны — Василия Никифоровича Попова.
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