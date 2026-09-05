Светлана Гомзикова 4 сентября 2026 г., 17:58 Игорь Шишкин: После распада СССР никакого противодействия Москвы насаждению на Украине русофобии не было ….
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Хохлы не нужны России ни в каком виде. Отожрутся, восстановятся и опять в Еуропу. Все они вечные Мазепы. Неужели прошлый опыт ничему не учит. Надо всех хохлов гнать из правительства. Из за них и война так долго идёт.