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Русский Днепропетровск

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Украина выживет как часть Русского мира — Москва даёт незалежной шанс

Украина выживет как часть Русского мира — Москва даёт незалежной шанс

Светлана Гомзикова 4 сентября 2026 г., 17:58   Игорь Шишкин: После распада СССР никакого противодействия Москвы насаждению на Украине русофобии не было ….

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александр муравьёв

Хохлы не нужны России ни в каком виде. Отожрутся, восстановятся и опять в Еуропу. Все они вечные Мазепы. Неужели прошлый опыт ничему не учит. Надо всех хохлов гнать из правительства. Из за них и война так долго идёт.