Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат 3»

Премьера фильма «Брат 3», которая была намечена на 18 ноября, отменена. Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора прокатной кинокомпании HHG Владислава Пастернака.