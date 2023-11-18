Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат 3»

Премьера фильма «Брат 3», которая была намечена на 18 ноября, отменена. Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора прокатной кинокомпании HHG Владислава Пастернака.
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