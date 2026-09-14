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СПБ биржа с 18 сентября добавит 20 фьючерсов на акции

СПБ биржа с 18 сентября добавит 20 фьючерсов на акции

Теперь на СПБ бирже можно будет торговать фьючерсами на акции Adobe, Biogen, Intel, Roblox и еще 16 зарубежных компаний.

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