«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо» на Грейвса. «Эвеланш» также получили выбор во 2-м раунде драфта

«Нью-Джерси» и «Колорадо» совершили обмен. «Девилс» получили в сделке защитника Райана Грейвса, «Эвеланш» – форварда Михаила Мальцева и выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2021 (изначально пик «Айлендерс», общий 61-й).
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