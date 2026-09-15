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Россиян предупредили об аферистах предлагающих «импортную вакцину» ради кражи данных

Россиян предупредили об аферистах предлагающих «импортную вакцину» ради кражи данных

Куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила о мошеннических схемах, связанных с сезонной вакцинацией от гриппа.

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