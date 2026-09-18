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Татар-информ

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Президент России наградил татарстанского ректора за развитие спорта

Президент России наградил татарстанского ректора за развитие спорта

Фото: www.kremlin.ru Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени ректора Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафиса Бурганова.

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