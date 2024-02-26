Россия ответит на действия с активами за пределами страны

Глава Минфина России Антон Силуанов прокомментировал поведение Запада в отношении активов РФ. По его словам, недружественные действия с отечественными активами за пределами страны не останутся без реакции, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на RT.
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